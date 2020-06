Stiri pe aceeasi tema

- Portarul de 20 de ani apartine de CFR Cluj, dar a evoluat in sezonul trecut la Turris Oltul Turnu-Magurele. Printre nominalizati se mai afla Eduardo Camavinga, Erling Haaland, Ansu Fati, Alphonso Davies sau Jason Sancho (Borussia Dortmund).

- Ionuț-Casian Rus, 20 de ani, a fost nominalizat printre cei mai buni 100 de tineri U21 pentru premiul acordat an de an de cotidianul italian Tuttosport. Ionuț-Casian Rus, 20 de ani, goalkeeperul lui CFR Cluj imprumutat in prima parte a sezonului la Turnu Magurele, a fost inclus pe lista celor 100 de…

- Franta a devenit a doua tara din Europa, dupa Olanda, care a decis sa interzica fotbalul pana in luna septembrie. Astfel, sezonul 2019-2020 s-a incheiat prematur, iar PSG, echipa care se afla pe locul 1 in...

- Fostul președinte al Romaniei considera ca nimic nu va mai fi ca inainte de pandemia de coronavirus. „Coronavirus e deja un subiect care imbraca atatea fațete, incat daca mi-ați permite aș puncta cateva lucruri. In primul rand, nimic nu va mai fi ca inainte. Nimic! Oamenii politici au ințeles ca, dupa…

- Real Madrid lucreaza de mai mult timp la un plan prin care jucatorii lui Zinedine Zidane sa poata sa revina la antrenamente in maxima siguranta, anunța Marca. De asemenea, Real Sociedad, a patra clasata in La Liga, a anuntat ca echipa se va reuni marți. Real Sociedad a anutat ca jucatorii formatiei…

- Real Madrid lucreaza de mai mult timp la un plan prin care jucatorii lui Zinedine Zidane sa poata sa revina la antrenamente în maxima siguranta, anunța Marca. De asemenea, Real Sociedad, a patra clasata în La Liga, a anuntat ca echipa se va reuni marți.Sociedad, de marți la "munca"Real…

- Fotbalisti portughezi, italieni, africani sau sud-americani au facut istorie pentru echipa din Gruia, iar echipa a fost la un pas de calificarea în optimile de finala ale Champions League. Iuliu Muresan si Arpad Paszkany au reusit sa puna la punct un serviciu de scouting excelent prin…

- Directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, a afirmat, intr-un interviu pentru Agentia France-Presse, ca masurile radicale, precum inchiderea școlilor și a frontierelor pot incetini pandemia de coronavirus, dar nu o pot opri.Citește și: Traian Basescu,…