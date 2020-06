Stiri pe aceeasi tema

- Fostul internațional Basarab Panduru (49 de ani) a comentat echipa de start a lui FCSB folosita in cele doua partide amicale disputate de roș-albaștri inainte de restartul Ligii 1. Dupa 0-2 cu FC Voluntari, FCSB a pierdut și cu Academica Clinceni (2-3), locul 6 in play-out. Acesta a fost ultimul meci…

- Bayern Munchen nu va putea sarbatori cucerirea unui nou titlu in Germania, in fata fanilor din piata centrala Marienplatz, asa cum a facut-o in anii precedenti, a anuntat primarul orasului bavarez Dieter Reiter, citat de ziarul Bild. Primarul Dieter Reiter a explicat ca ''celebrarea…

- Real Madrid il vrea neaparat pe Erling Haaland, de la Borussia Dortmund. Startul incredibil de sezon al norvegianului nascut la Leeds i-a adus transferul la Dortmund in ianuarie și de atunci l-a propulsat in atenția granzilor. Real Madrid dorește sa-l transfere pe jucatorul-senzație de 19 ani și e gata…

- Noul antrenor al echipei de fotbal Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, vineri, intr-o interventie live pe pagina de Facebook a clubului, ca formatia sa are sanse sa castige in acest sezon titlul de campioana, aflandu-se la doar 4 puncte in spatele liderului CFR Cluj. "Cu domnul (Mihai)…

- Incertitudinea planeaza asupra sezonului din Liga 1, iar pentru multe echipe ar putea însemna finalul. Banii din drepturile de televizare sunt vitali pentru salvarea multor echipe si este principalul motiv pentru care oficialii îsi doresc reluarea întrecerii. Mario Camora, fundasul…

- Real Madrid lucreaza de mai mult timp la un plan prin care jucatorii lui Zinedine Zidane sa poata sa revina la antrenamente în maxima siguranta, anunța Marca. De asemenea, Real Sociedad, a patra clasata în La Liga, a anuntat ca echipa se va reuni marți.Sociedad, de marți la "munca"Real…