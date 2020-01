Stiri pe aceeasi tema

- Portarul roman Ionut Radu a fost transferat de echipa italiana de fotbal Parma de la o alta formatie din Serie A, Genoa, joi, sub forma de imprumut, pana la data de 30 iunie, potrivit site-ului oficial al clubului ''gialloblu''. Radu (22 ani), care apartine de Inter Milano, care il cedase…

- Imprumutat de Inter Milano la Genoa, Radu, in varsta de 22 de ani, are o cota de piata de 25,1 milioane de euro. Goalkeeperul roman este titular la formatia sa si a avut o evolutie foarte buna in weekend, ajutand-o pe Genoa sa remizeze, 0-0, pe terenul vicecampioanei Napoli. Pe primul loc pe aceasta…