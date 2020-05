Stiri pe aceeasi tema

- Rapper-ul britanic Ben Chijioke, cunoscut ca Ty, a murit din cauza infectiei cu noul coronavirus. Artistul, nominalizat la premiile Mercury alaturi de Amy Winehouse, avea 47 de ani, transmite Bbc.Rapper-ul britanic Ty s-a infectat cu noul coronavirus la inceputul acestui an. O pagina de strangere de…

- Trupa Queen și Adam Lambert au lansat, pe 30 aprilie, o versiune noua a piesei ”We Are The Champions”. Celebra trupa britanica a adaptat versurile hitului din 1977 pentru a aduce un omagiu cadrelor medicale aflate in prima linie, ”care se straduiesc neobosit in intreaga lume pentru a atenua pandemia”.Chitaristul…

- Oțelul Galați, una dintre cele mai surprinzatoare campioane din istoria fotbalului romanesc, a participat in premiera in grupele Champions League, in sezonul 2011-2012. Galațenii n-au facut niciun punct intr-o grupa cu Manchester United, Benfica Lisabona și FC Basel, insa amintirile meciurilor de la…

- Decizia autoritaților britanice de a permite ca 180 de muncitori agricoli din Romania sa fie primiți in Marea Britanie fara sa fie testați pentru Covid-19 a starnit furie, susține publicația The Sun. Mai mulți membri ai Cabinetului susțin ca aceștia nu trebuiau primiți in țara. In ciuda explicațiilor…

- Manchester United cauta un fan care sa se ocupe de paginile de Twitter și de Instagram ale clubului. Salariul oferit de gruparea engleza este uriaș, anunța The Sun.Pe cele doua rețele de socializare, clubul din Premier League are 57 de milioane de urmaritori. Persoana care se va ocupa de conturile de…

- Formatia Arsenal s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Angliei, dupa ce a invins, luni, cu scorul de 2-0, echipa Portsmouth, din liga a treia.Golurile au fost marcate de Sokratis (45 + 4) si Nketiah (51). Partidele Chelsea – Liverpool, Reading (D2) – Sheffield United si West…

- Harry Styles a fost jefuit la Londra, sub amenințarea cuțitului. Artistul a trecut prin momente terifiante in seara zilei de 14 februarie, cand hoții i-au furat toți banii pe care ii avea la el. Potrivit poliției londoneze, cantarețul in varsta de 26 de ani a scapat nevatamat dupa ce i-a dat agresorului…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a aprobat proiectul colosal al unei linii de tren de mare viteza HS2 care urmeaza sa lege Londra de centrul si de nordul Angliei, in pofida unui cost enorm si a opozitiei alesilor si a miscarilor ecologiste, relateaza AFP. "Guvernul a dat unda verde…