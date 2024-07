Portarul “Generatiei de Suflet“, Florin Nita va primi, marti, titlul de cetatean de onoare al judetului Ilfov. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, va oferi acest titlu in cadrul unei ceremonii la sediul CJ Ilfov. Acest titlu este acordat datorita evoluției deosebite a portarului Florin Nița la Euro 2024 și in contextul in care locuiește […] The post Portarul Florin Nița, cetațean de onoare al județului Ilfov, titlu oferit de președintele Hubert Thuma appeared first on Puterea.ro .