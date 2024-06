Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi a anunțat transferul lui Szilard Gyenge (23 de ani), portarul de la Csikszereda. Unul dintre cei mai buni oameni ai ciucanilor in barajul cu Dinamo nu a promovat cu Csikszereda in Liga 1, dar a facut pasul la o echipa de play-off-ul Superligii. Gyenge a semnat cu Sepsi pe 4 ani. Din informațiile…

- Dupa trei sezoane in tricoul echipei masculine de handbal CSM Constansa, Liviu Caba se pregateste de o noua provocare in cariera. Internationalul roman, in varsta de 24 de ani, a decis ca la incheierea contractului sa opteze pentru o noua provocare in Liga Zimbrilor, in Capitala. Aparator de baza al…

- Dinamo (masculin), Rapid și Gloria Bistrița (feminin) au cerut wild carduri pentru ediția urmatoare a Ligii Campionilor la handbal. Romania va avea cu siguranța o reprezentanta in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana CSM București este calificata datorita coeficientului de țara. Urmatoarele…

- Dinamo București a sarbatorit caștigarea celui de-al 21-lea titlu de campioana la handbal masculin, dupa ce a invins-o miercuri la Sala Polivalenta Dinamo pe CSM București (37-21) și a terminat Liga Zimbrilor neinvinsa (24 de victorii și doua remize). „Dulaii” au avut un nou sezon in care s-au impus…

- Dinamo s-a salvat cu greu de la retrogradare (2-0 și 0-0 in barajul cu Csikszereda), iar șefii echipei sunt gata sa faca schimbari importante in echipa. Andrei Nicolescu, administratorul special al „cainilor”, a spus ca se va face o analiza la sange pentru a se vedea care au fost motivele prestației…

- S-a aflat ce salariu va avea la FCSB primul jucator transferat de Gigi Becali, pentru preliminariile Champions League. David Kiki a semnat cu campioana, formatie care a inceput deja asaltul pe piata transferurilor. Gigi Becali a anuntat, inca de duminica, dupa infrangerea cu Rapid, ca s-a inteles cu…

- Echipa de handbal masculin a celor de la Dinamo București a anunțat marți transferul brazilianului Haniel Langaro. In varsta de 29 de ani, interul stanga a cucerit de-a lungul carierei doua trofee EHF Champions League alaturi de Barcelona.

- Liga Nationala de Rugby Kaufland, editia 2024, va debuta pe 13 aprilie, urmand sa se desfasoare intr-un nou format, pe parcursul a 10 etape (sezon regulat), urmat de semifinale si finale. Cele sase echipe participante sunt: CS Dinamo Bucuresti, CSA Steaua Bucuresti, CS Rapid Bucuresti, CSM Stiinta Baia…