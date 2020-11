Portarul Ciprian Tatarusanu se retrage de la echipa nationala a Romaniei Ciprian Tatarusanu are 73 de selectii la prima reprezentativa, ocupand locul 17 in clasamentul all time al jucatorilor cu meciuri pentru Romania.Portarul Ciprian Tatarusanu, de la AC Milan, a decis sa si incheie, la varsta de 34 de ani, activitatea la echipa nationala de fotbal a Romaniei, pentru care a debutat in 2010 si cu care a participat la un turneu final, cel al Euro 2016.Unul dintre capitanii reprezentativei tircolore, jucator cu 73 de selectii sub tricolor ocupand locul 17 in clasamentu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

