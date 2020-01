Portarul Alexander Nubel (Schalke) a semnat cu Bayern Munchen Portarul echipei Schalke 04, Alexander Nubel, a semnat un contract pe cinci ani cu campioana Bayern Munchen, a anuntat gruparea bavareza, informeaza lesoir.be.

Nubel va ramâne la Schalke pâna la finalul sezonului, când îi expira contractul cu gruparea din Gelsenkirchen.



În vârsta de 23 de ani, Nubel si-a început cariera la Paderborn, înainte de a se transfera la Schalke, în 2015. El are 17 selectii la nationala U21, fiind adversarul României la meciul din 27 iunie, din semifinalele CE-2019, câstigat de germani cu 4-2.



