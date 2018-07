Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa a Ligii I, programata in jurul datei de 21 iulie, este urmatoarea: Astra Giurgiu – FCSB; CSU Craiova - CSM Politehnica Iasi; AFC Hermannstadt - Sepsi Sfantu Gheorghe; CFR Cluj - FC Botosani; FC Viitorul - Dunarea Calarasi; Gaz Metan Medias - Concordia Chiajna; FC Dinamo - FC Voluntari.

- Un nou patron iși face apariția in Liga I. Omul de afaceri baimarean Horia Sabo a devenit numarul unu de la CSM Politehnica Iași. Clubul moldovean a anunțat prin intermediul unui comunicat de presa ca un contract a fost semnat in cursul zilei de vineri. “CSM Politehnica Iași va aduce la cunoștința ca…

- "Fundasul central Giorgos Katsikas a semnat in aceasta seara un nou contract cu clubul din Stefan cel Mare, valabil pana la finalul sezonului competitional 2018-2019" este anuntul de pe Facebook al FC Dinamo. Katsikas este legitimat la Dinamo din iunie 2017.

- Dinamo i-a prelungit contractul lui Katsikas. Dupa ce l-au convins pe portarul Penedo sa continue, oficialii clubului din Ștefan cel Mare au ajuns la un acord și cu fundașul grec Giorgos Katsikas, un alt titular care se afla la final de contract și pe care Florin Bratu dorea neaparat sa-l pastreze. …

- Cifrele dezvaluite de Ministerul Finantelor, arata ca FCSB are, de departe, cele mai bune cifre, in timp ce patronul din Stefan cel Mare a facut un profit de aproape 2 milioane de euro. Site-ul Ministerului Finantelor a publicat ieri datele rapoartelor contabile ale tuturor cluburilor de fotbal din…

- Fost arbitru internațional, Cristi Balaj a dezvaluit, ieri, ca a condus mai multe meciuri dubioase jucate de Poli Timișoara impotriva celor de la Dinamo, in perioada in care banațenii erau conduși de Marian Iancu, iar in Ștefan cel Mare, printre acționari se numara și Cristi Borcea.

- Dinamo evolueza in play-out-ul Ligii I, iar acest lucru a produs multe tensiuni in „Stefan cel Mare”. Printre acestea s-ar fi numarat si o raceala a relatiei dintre antrenorul Florin Bratu si directorul general Ionel Danciulescu. Motivul? „Principalul” s-ar fi aratat deranjat de influenta pe care „Danciu”…

- Antrenorul macedonean Zvonko Sundovski a preluat Handbal Club Dobrogea Sud (HCDS), dupa ce Sandu Iacob si-a reziliat amiabil zilele trecute intelegerea cu formatia de la malul marii. Sundovski a mai antrenat timp de trei ani Handbal Club Dobrogea Sud, iar in Romania a mai condus timp de doua sezoane…