Porsche şi mai mulţi parteneri au început producţia unui ”e-combustibil” neutru din punct de vedere climatic Producatorul auto german, detinut de Volkswagen, a declarat ca o fabrica pilot din Chile a inceput productia comerciala a combustibilului alternativ. Pana la jumatatea deceniului, Porsche planuieste sa produca milioane de galoane de e-combustibil. Porsche se asteapta sa utilizeze initial combustibilul in sporturile cu motor si la centrele sale de experienta de performanta, urmate de alte utilizari in anii urmatori. In cele din urma, planul este ca acest combustibilul sa fie vandut companiilor petroliere si altora pentru distributie catre consumatori. E-combustibilii sunt un tip de metanol sintetic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

