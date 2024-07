Lipsa aluminiului a obligat constructorul german de automobile sport Porsche AG sa opreasca productia anumitor modele si sa isi revizuiasca in scadere estimarile privind vanzarile si profitabilitatea in acest an. Inundatiile care au afectat o facilitate de productie a unui important furnizor de aluminiu, a carui identitate nu a fost dezvaluita, au afectat livrarile de componente […] The post Porsche pune frana din lipsa de aluminiu appeared first on Puterea.ro .