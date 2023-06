Porsche prezintă o siglă nouă. Va fi prezentă la toate modelele de la sfârșitul anului Anul acesta este unul special pentru Porsche. Marca germana cu sediul la Zuffenhausen sarbatorește 75 de ani de la momentul lansarii primului sau model de serie, 356 No.1 Roadster. Am aflat, anterior, ca Porsche va organiza un eveniment special la sediul sau in data de 8 iunie. Acum, constructorul german ne face o surpriza și ne prezinta o noua sigla. Aceasta va fi vazuta la toate modelele marcii spre sfarșitul lui 2023. Noua sigla este, de fapt, o ușoara... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

