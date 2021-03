”Consiliul de Supraveghere al Porsche a validat vineri cresterea partipatiei la Rimac Automobili de la 15% la 24%, in valoare de 70 de milioane de euro, ceea ce ”ilustreaza largirea parteneriatului strageic”, anunta constructorul intr-un comunicat. Presa a scris in trecut despre o investitie importanta a Porsche la Rimac in legatura cu achizitionarea de catre intreprinderea croata a marcii de lux Bugatti, proprirtatea Volkswagen, si a Bugatti Veyron, unul dintre cele mai scumpe si rapide automobile din lume. Porsche nu a mentionat luni o asemenea operatiune. Marca de la Zuffenhausen (sud-vest)…