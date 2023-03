Porsche Finance Group România numeşte primul CEO român, Helian Redai, angajat de peste 20 de ani în companie ”Porsche Finance Group, unul dintre cei mai mari furnizori de solutii de finantare, asigurare, intretinere si mobilitate auto din Romania, anunta schimbari importante in structura de conducere. Astfel, de la 1 martie 2023, Helian Redai a preluat functia de chief executive officer, dupa o experienta de 20 ani in companie, in departamentele de vanzari si marketing, de unde a initiat si implementat solutii inovatoare de finantare si mobilitate, inclusiv abonamentul auto”, anunta compania. „Vom continua sa investim si sa lansam produse si servicii unice, in paralel cu accelerarea procesului de digitalizare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

