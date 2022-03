Porsche a anunțat că a reușit să producă benzină sintetică. Cum se obține Porsche a anunțat ca a reușit sa produca benzina sintetica in rafinaria sa din Chile, iar pentru fabricare nu este necesar petrolul. Compania susține ca prin aceasta varianta s-ar putea reduce emisiile de CO2 cu peste 85%. De asemenea, mașinile care funcționeaza pe baza de combustibil sintetic ar putea deveni mai sustenabile decat cele electrice, ale caror baterii dauneaza mediului, potrivit gadgetreport.ro . Cum se obține benzina sintetica Benzina metanolica sintetica este produsa cu hidrogen verde, obtinut cu energie regenerabila. Acest carburant arde la fel ca si benzina din petrol, dar fara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

