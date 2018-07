Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Presedintia de la Belgrad, in discutiile cu seful SRI presedintele Aleksandar Vucic a salutat cooperarea serviciilor de securitate din Serbia si Romania, reflectata in schimbul de informatii si in lupta comuna impotriva terorismului, a crimei organizate si…

- Presedintele sarb, Aleksandr Vucic, l-a primit pe directorul Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard Hellvig, luni, la Belgrad, informeaza agentia de presa Tanjug, care citeaza un comunicat al Presedintiei sarbe.Cu aceasta ocazie, presedintele Serbiei a salutat cooperarea dintre serviciile…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a discutat sambata la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin despre eliberarea "detinutilor politici" ucraineni din Rusia, intre care se numara cineastul Oleg Sentov, aflat in greva foamei, a anuntat intr-un comunicat presedintia ucraineana, transmit AFP…

- Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, a publicat un twett in care face publica intenția statului ucrainean de a construi un pod peste Dunare.Anunțul a fost facut cu ocazia ceremoniei darii in exploatare a unui pod pe autostrada Odesa-Reni. Petro Poroșenko a mai precizat ca autoritațile…

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, si-a exprimat sprijinul pentru integritatea teritoriala a Ucrainei dupa o intalnire cu omologul sau ucrainean, Petro Porosenko, marti la Kiev, scrie agerpres.ro.

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, si-a exprimat sprijinul pentru integritatea teritoriala a Ucrainei dupa o intalnire cu omologul sau ucrainean, Petro Porosenko, marti la Kiev, informeaza dpa. "Securitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei sunt aproape de inimile noastre",…

- Presedinta Republicii Estonia, Kersti Kaljulaid, a fost primita marti la Kiev de omologul sau ucrainean Petro Porosenko, prilej cu care cei doi sefi de stat au discutat aspecte privind cooperarea dintre cele doua tari, dezvoltarea Ucrainei si progresul reformelor, securitatea energetica in Europa, razboiul…

- Președintele ucrainean, Petro Poroșenko, a semnat un decret referitor la intrarea în vigoare a deciziei adoptate anterior de Consiliul Național de Securitate si Aparare al Ucrainei privind introducerea unor masuri restrictive speciale fata de persoane fizice și companii implicate în…