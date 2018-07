Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Ministrul Afacerilor Externe turc, Mevlut Cavusoglu, a declarat miercuri ca tara sa a ales sa cumpere sistemele antiracheta S-400 din Rusia deoarece nu exista garantii totale de aparare a spatiului aerian al Turciei, in contextul in care Germania…

- Este scandal fara precedent intre liderii lumii, reuniti la aceasta ora la Bruxelles. Donald Trump a lansat un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este "prizoniera" Rusiei, pentru ca ea...

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: O Organizatie a Tratatului Nord-Atlantic puternica ''e buna pentru Europa si e buna pentru Statele Unite ale Americii'', a declarat, miercuri, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul conferintei NATO Engages si a…

- Trimisul AGERPRES la Bruxelles, Oana Ghita, transmite: Premierul canadian Justin Trudeau a declarat miercuri, la Bruxelles, in cadrul Conferintei ''NATO Engages: The Brussels Summit Dialogue'', ca Alianta Nord-Atlantica se va implica in Irak pentru a intari principiile democratice din…

- Intarirea securitatii flancului estic al NATO si chiar gazduirea unui din noile comandamente aliate sunt teme de interes de la summit-ul Aliantei Nord-Atlantice ce incepe miercuri la Bruxelles. Prima data, la cel mai inalt nivel aliat, va fi organizata o reuniune distincta, dedicata evolutiilor de securitate…

- Intarirea securitatii flancului estic al NATO si chiar gazduirea unui din noile comandamente aliate sunt teme de interes de la summit-ul Aliantei Nord-Atlantice ce incepe miercuri la Bruxelles. Prima data, la cel mai inalt nivel aliat, va fi organizata o reuniune distincta, dedicata evolutiilor de securitate…

- Corespondența din butoiul cu pulbere al Europei BRUXELLES, 9 iulie, Sputnik, Daniela Porovaț. Summit-ul NATO care urmeaza sa aiba loc la Bruxelles pe 11-12 iulie sta sub semnul cheltuielilor infinite pentru pace. Pentru ca, din nou, pacea înseamna înarmare și inventarea de dușmani…

- Aproximativ 1.400 de persoane, conform politiei, au manifestat sambata la Bruxelles pentru pace si impotriva politicii lui Donald Trump, cu cateva zile inainte de venirea presedintelui american in capitala Belgiei pentru un summit al NATO, relateaza AFP. "Vrem pace, nu razboi" sau "Fara…