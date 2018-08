Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, va accepta sa se intalneasca cu Igor Dodon cu o singura conditie. Daca liderul de la Chisinau va recunoaste ca peninsula Crimeea a fost anexata ilegal de catre Rusia.

- Liderul de la Kiev, Petro Porosenko, a declarat ca este dispus sa aiba o intrevedere bilaterala cu Igor Dodon doar atunci cand presedintele Republicii Moldova va recunoaste integritatea teritoriala a Ucrainei. Presedintele ucrainean a dat de inteles ca intrevederea dintre cei doi inca nu s-a produs…

- 'Sanctiunile raman in vigoare si vor ramane in vigoare pana la schimbarea ceruta de comportament al Rusiei', a afirmat Bolton, intr-o conferinta de presa la Kiev, transmite Reuters. Washingtonul a impus sanctiuni economice Rusiei in urma presupusei implicari a acesteia in alegerile prezidentiale…

- Statele Unite ale Americii (SUA) sustin integritatea teritoriala si suveranitatea politica a Republicii Moldova, Ucrainei si Georgiei si reafirma sprijinul pentru guvernele alese democratic si oamenii din cele trei tari, se spune intr-o rezolutie a Congresului SUA, prin care acesta isi exprima sprijinul…

- Ucraina nu recunoaste Kosovo si respecta pe deplin integritatea teritoriala a Serbiei, a declarat marti, la Belgrad, presedintele ucrainean Petro Porosenko, relateaza Tanjug. "Nu am recunoscut (independenta) Kosovo si pozitia noastra este ca o solutie la aceasta problema ar trebui cautata…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a discutat sambata la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin despre eliberarea "detinutilor politici" ucraineni din Rusia, intre care se numara cineastul Oleg Sentov, aflat in greva foamei, a anuntat intr-un comunicat presedintia ucraineana, transmit AFP…

