Pornografie infantila la Disney 11 barbati , intre care angajati ai companiilor Disney si Lego, dar si un voluntar al Scouts, au fost arestate in Florida pentru posesie si distribuire de pedopornografie, a anuntat politia. Impotriva celor 11 au fost retinute nu mai putin de 660 de capete de acuzare. Arestarile au avut loc in cadrul operatiunii politienesti ”Gardienii […] Pornografie infantila la Disney is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

