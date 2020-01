Porniti spre munte? Acum va puteti lua si schiurile in tren, gratuit, la clasa a doua Pasagerii trenurilor CFR Calatori isi pot transporta schiurile sau snowboardurile gratuit in vagoanele de clasa a doua, ca bagaj de mana, in limita spatiului disponibil bagajelor de mana si cu conditia ca acestea sa nu ii incomodeze pe ceilalti pasageri, informeaza vineri CFR Calatori, intr-un comunicat.



Pe de alta parte, compania recomanda celor care merg cu trenul la final de saptamana in statiunile montane sa achizitioneze "Biletul de weekend", pentru a obtine reduceri de la 15% pana la 35% pe orice ruta tur-retur, cu orice tip de tren, la clasa 1 sau la clasa a 2-a (vagon clasa sau cuseta), in functie de numarul weekend-urilor alese dintr-o luna (2, 3 sau 4).

Sursa articol si foto: business24.ro

