Porniti la drum? Cum se circula in aceasta dupa amiaza pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta si DN 39 Constanta - Vama Veche

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora, situatia traficului pe principalele artere rutiere se prezinta astfel:1. Autostrada A1 Bucuresti Pitesti: trafic fluent pe ambele sensuri de mers, usor ridicat la intrarea in capitala;2. Autostrada A2 Bucuresti Constanta: valori de trafic normale in ambele directii;3. DN Centura Bucuresti: se circula in conditii de aglomeratie in zona localitatii Glina, pe ambele sensuri de deplasare;4. DN 1 Ploiesti Br ...