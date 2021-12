Porniti la drum? Cum se circula in aceasta dimineata pe principalele drumuri din tara. In unele zone traficul rutier este in conditii de iarna

Stiri pe aceeasi tema

- Vizibilitatea este scazuta sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri, duminica dimineața, pe drumuri din mai multe județe din țara, conform Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, se circula in condiții de ceața, care reduce vizibilitatea…

- Politistii Centrului Infotrafic au transmis in aceasta dimineata situatia traficului rutier pe principalele artere rutiere din tara. In mai multe judete traficul rutier era afectat de ceata care reducea semnificativ vizibilitatea. Astfel, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane…

- Traficul este blocat duminica la pranz pe DN2, in județul Suceava, unde a avut loc un accident in urma caruia o persoana a murit. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane,...

- Din cauza vantului puternic, sunt oprite manevrele in toate porturile de la Marea Neagra. Pe Autostrada Soarelui se inchide calea 1 de rulare Bucuresti Constanta , traficul rutier fiind deviat pe calea 2 Constanta Bucuresti , unde se va circula in ambele sensuri in zona podului Borcea.Traficul rutier…

- Traficul este blocat duminica la pranz pe DN1, in județul Prahova, din cauza unui accident in care au fost implicate doua mașini. Trei copii și un adult au fost raniți. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1 Ploiești-Brașov,…

- Un accident rutier a avut loc pe DN 1B, in zona localitații Valea Calugareasca. O persoana a fost ranita dupa impactul dintre trei autoturisme. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1B Ploiești – Mizil, in zona localitații Valea…

- Traficul va fi inchis sambata pe un sector al DN 7C, Transfagarașan, pentru a permite desfașurarea unui concurs sportiv. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane,...

- Un accident in care au fost implicate trei mașini a avut loc vineri dimineața pe DN 1B, in județul Prahova. Traficul in zona este restricționat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1B Ploiești – Mizil, in zona localitații…