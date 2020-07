Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul iesean a mai primit o lovitura azi, cand a fost inmormantat Ionut Popa, cel mai iubit antrenor al Politehnicii. In aceeasi zi, s-a stins Mihai Romila II, unul dintre simbolurile echipei din Copou din anii ’70-‘80. Fost international, cu 18 meciuri sub tricolor intre 1975 si 1979, Romila a…

- Ionuț Popa a murit astazi dimineața, la varsta de 67 de ani, la secția ATI din cadrului Spitalului Clinic Județean Arad, a informat publicația locala specialarad.ro. Informația a fost confirmata pentru Libertatea de reprezentanții spitalului.Internat in urma cu doua saptamani, in urma unui stop-cardiorespirator,…

