Pornește Caravana de Crăciun a Clubului Lions Timișoara Bastion Nu mai puțin de 500 de kilometri va parcurge Caravana de Craciun a Clubului Lions Timișoara Bastion pentru a aduce bucurie in sufletele a 80 de copii din 27 de familii. Scopul caravanei, aflata la a 5-a ediție, este de a ajunge acolo unde este cea mai mare nevoie, la copii din județul Timiș aflați ... The post Pornește Caravana de Craciun a Clubului Lions Timișoara Bastion appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

