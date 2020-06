Pornesc cursele aeriene estivale de pe Aeroportul Internaţional Timişoara. Primele destinaţii sunt Grecia şi litoralul românesc Turiștii care doresc sa iși petreaca vacanța estivala la malul marii au oportunitatea de a zbura din Timisoara spre o destinație de vacanța, incepand din data 1 iulie, destinatiile disponibile fiind in Grecia si Romania deocamdata. Turiștii care doresc sa iși petreaca vacanța in Grecia, pot alege sa calatoreasca spre: Rhodos – 1 zbor pe ... The post Pornesc cursele aeriene estivale de pe Aeroportul International Timisoara. Primele destinatii sunt Grecia si litoralul romanesc appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

