Porcul zburător! Un parc de distracţii din China e aspru criticat după ce a obligat un porc să facă bungee jumping VIDEO Saritura a fost parte din evenimentul de inaugurare a unui nou turn de bungee jumping din parcul de distractii chinez aflat in orasul Chongqing din sud-estul Chinei. Momentul a fost aspru criticat de publicul chinez, dar si de numeroase asociatii care militeaza pentru respectarea drepturilor animalelor. Conducerea parcului a declarat ca regreta gestul si accepta criticile aduse si a promis ca va face tot posibilul pentru a oferi servicii mai bune clientilor. Urmari de alta natura nu vor exista, deoarece in China cruzimea fata de animale nu este pedepsita de lege, in ciuda faptului ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Stiri pe aceeasi tema

