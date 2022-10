Porcul pe masa de Crăciun, un lux anul acesta! La ce preț ar putea ajunge un kilogram, de sărbători Romanii vor plati cel mai scump cos de cumparaturi pentru sarbatori. De la lactate si pana la ulei, producatorii anunta scumpiri pentru fiecare in parte. Prețul unui produs apreciat de mulți romani, din care se pregatesc zeci de preparate de Craciun, s-ar putea dubla. Este vorba despre carnea de porc, pentru care romanii vor trebui […] The post Porcul pe masa de Craciun, un lux anul acesta! La ce preț ar putea ajunge un kilogram, de sarbatori first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

