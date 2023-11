Stiri pe aceeasi tema

- Susținerea creșterii tradiționale a porcului in gopodarii și a proprietarilor de porci din mediul rural este o prioritate a Auroritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Creșterea, sacrificarea porcilor in gospodaria țaraneasca și comercializarea acestora nu va…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor modifica Ordinul nr. 130/2023, prin introducerea unei prevederi vizand comercializarea porcinelor din gospodarie numai in conditiile in care un medic veterinar de libera practica imputernicit de DSVSA judetene va completa o fisa…

- Romanii vor putea sa vanda porci in perioada Craciunului, pentru ca Ordinul ANSVSA privind normele de aplicare a legii va fi modificat, a anuntat, luni, ministrul Agriculturii.„In aceasta dimineața am convocat conducerea ANSVSA, pe domnul președinte, structura din cadrul Ministerului Agriculturii și…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anuntat luni ca dupa ce a convocat conducerea ANSVSA si structura din cadrul Ministerului Agriculturii a luat decizia ca in perioada sarbatorilor de iarna atat porcii crescuti in gospodaria taraneasca, cat si in gospodariile populatiei sa poata fi valorizati de…

- Vanzarea porcilor crescuți in gospodarii, PERMISA in perioada sarbatorilor de Craciun: Ordinul ANSVSA va fi modificat Vanzarea porcilor crescuți in gospodarii, PERMISA in perioada sarbatorilor de Craciun: Ordinul ANSVSA va fi modificat Romanii vor putea sa vanda porci crescuți in gospodarii in perioada…

- Oamenii vor putea sa vanda porci in perioada Craciunului, pentru ca Ordinul ANSVSA privind normele de aplicare a legii 122/2023 va fi modificat, spune ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Potrivit documentului, oamenii pot crește porci doar pentru consum propriu.„In aceasta dimineața am convocat…

- Echipa Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a facut un anunț important! Porcii crescuți in gospodarie nu mai pot fi vanduți. Iata ce a transmis ANSVSA, dar și ce ar trebui sa știe crescatorii din gospodariile țaranești!

- O noua lege agita atat cetatenii de rand cat si crescatorii de porci. Asa numita Lege a Porcului vine tocmai in apropierea Craciunului, cand, conform traditiei, cine are porc in gospodarie il sacrifice pentru consum. Dupa cum stiti, in vara eram anuntati ca: Guvernul vrea sa interzica gospodariilor…