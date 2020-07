Porcii din China, infectați la scară largă cu un virus gripal capabil de mutații la oameni Oamenii de știința care efectueaza monitorizarea de rutina a tulpinilor de gripa in China au descoperit ca porcii sunt infectați pe scara larga cu un virus cu potențial de declanșare a unei pandemii. Tulpina, numita G4, este un amestec genetic de trei linii și are un potențial ridicat de mutații la oameni, scrie celebra revista […] The post Porcii din China, infectați la scara larga cu un virus gripal capabil de mutații la oameni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua tulpina de gripa care are potențialul de a deveni pandemica a fost identificata in China de oamenii de știința. A aparut recent și este transportata de porci, dar pot infecta oamenii, spun ei, potrivit BBC. The post Un nou virus gripal cu „potențial pandemic”, descoperit in China appeared first…

- O noua tulpina de virus gripal cu potențialul de a se transforma in pandemie a fost identificata in China de oamenii de știința. Tupina a aparut recent și se manifesta la porci, dar poate infecta și oamenii, spun cercetatorii citați de BBC.

- Nivelul de anticorpi al pacienților care s-au vindecat de Covid-19 a scazut abrupt la 2-3 luni dupa infectare, atat la cei simptomatici, cat și asimptomtici, arata un studiu realizat in China, descoperire ce ridica intrebari privind durata oricarei forme de imunitate contra noului coronavirus, transmite…

- Orașul Wuhan, centrul focarului de coronavirus din China, a efectuat, duminica, 1.146.156 de teste pentru a-i identifica pe transportatorii asimptomatici ai virusului. In contextul efortului de testare chinez, suprapus efectelor devastatoare din SUA, unde s-au inregistrat aproape 100.000 de decese,…

- China si Statele Unite sunt “in pragul unui nou Razboi Rece”, a avertizat duminica ministrul chinez de externe Wang Yi, care a deplans reaprinderea tensiunilor cu Washingtonul in jurul pandemiei de COVID-19, relateaza AFP, știre preluata de Agerpres. Primii bolnavi cu noul coronavirus au fost semnalati…

- Rata de mortalitate provocata de COVID-19 in randul barbatilor este de doua ori mai mare decat cea a femeilor, potrivit unui studiu realizat in China, care constata totusi ca ambele sexe au aceleasi probabilitati de a contracta coronavirusul, relateaza miercuri EFE. Aceasta este principala concluzie…

- Studiul a fost realizat de profesorul Li Lanjuan și colegii de la Universitatea Zhejiang din Hangzhou, China și publicat intr-o lucrare revizuita de la egal la egal, publicata duminica pe site-ul medRxiv.org. SARS-CoV-2 a dezvoltat diferite tulpini in diferite parți ale lumii, ceea ce pune dificultați…

- China a dat publicitații, pentru prima oara, o situație a persoanelor depistate pozitiv pentru coronavirus, fara sa aiba simptome, dezvaluind ca cei care raman fara simptome pe parcursul infecției sunt majoritari, scrie Bloomberg, preluat de Mediafax. Din 6.764 de persoane testate pozitiv fara a prezenta…