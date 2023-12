Porci transportați cu cu ambulanța și sacrificați într-un parc din Constanța Intr-un tablou ireal și șocant, doi purcei au fost transportați cu o ambulanța de transport pacienți cu numere de Ialomița și ulterior sacrificați, parliți și tranșați intr-un parc proaspat inaugurat de Primaria Constanța. Evenimentul a avut loc in plina zi, la lumina zilei, in cartierul Km 4-5, pe strada Progresului. Un grup format din cel puțin 5 persoane a acționat cu determinare pentru a indeplini datinile și tradițiile stravechi referitoare la sacrificarea porcilor in preajma sarbatorilor de iarna. Cu toate ca parcarea unei ambulanțe de transport pacienți cu numere de Ialomița a ridicat semne… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

