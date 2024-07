Porci lăsați în voia sorții distrug recoltele în comuna Racova Locuitorii comunei Racova se confrunta cu o problema majora: circa 130 de purcei sunt lasați in voia sorții și umbla liberi prin gradinile oamenilor, distrugand recoltele de legume și provocand pagube semnificative. Gospodaria unui localnic a fost afectata direct, dupa ce astazi purceii au invadat gradina, distrugand plantele și munca de o vara intreaga. O […] Articolul Porci lasați in voia sorții distrug recoltele in comuna Racova apare prima data in Deșteptarea.ro - Liderul presei bacauane . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bacau, 24 iulie 2024 – Garda de Mediu Bacau a desfașurat recent un control riguros in comuna Hemeiuș, unde au fost descoperite nereguli semnificative legate de desfașurarea activitaților de reparații auto fara autorizația necesara de mediu. In urma investigațiilor, comisarii Garzii de Mediu au constatat…

- Primarul comunei Saucești, Valentin Manea, a adresat un apel catre locuitorii comunei in contextul temperaturilor ridicate care par sa nu se mai termine. In mesajul sau, primarul a subliniat importanța solidaritații și a ingrijirii reciproce in aceasta perioada caniculara. Manea a incurajat locuitorii…

- La data de 17 iulie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Buhuși au identificat și reținut pentru 24 de ore, doi tineri, ambii de 17 ani, din localitațile Blagești și Racova, banuiți de comiterea infracțiunilor de furt calificat și tentativa la furt calificat. Cei in…

- Astazi, 15 iulie, un elicopter Black Hawk, echipat cu sistemul Bambi Bucket, va acționa pentru stingerea incendiului de vegetație uscata produs in comuna Agaș, sat Sulța. Incendiul se manifesta in fondul forestier din localitate, intr-o zona stancoasa și greu accesibila. Autoritațile au precizat ca…

- CU PROGRAM… Mai multe localitați din județul Vaslui au probleme cu furnizarea apei potabile din cauza caniculei din aceste zile. Cele mai afectate sunt comunele din sud și est, insa restricționari au fost consemnate și in localitațile din centrul județului. Locuitorii din satul Bogdanești, comuna Falciu,…

- Astazi, in comuna Racaciuni, a avut loc un grav accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. La fața locului au intervenit prompt doua autospeciale de stingere a incendiilor (ASAS), un echipaj de transport victime multiple (ATPVM), un echipaj de prim-ajutor calificat (APIC) și trei ambulanțe…

- In cursul serii trecute, pompierii militari au fost solicitați sa intervina in comuna Asau, sat Lunca Asau, in urma unui apel primit pe SNUAU 112, care anunța producerea unui incendiu ce se manifesta la mai multe construcții din doua gospodarii. Pentru gestionarea operativa a situației de urgența, la…

- PROIECT… Caravana de Sanatate a Crucii Roșii Romane ajunge, luna aceasta, in județul Vaslui. Locuitorii comunei Epureni vor beneficia, in perioada 13-24 mai, de consultații gratuite de Medicina generala, pediatrie, optometrie, ginecologie și stomatologie pediatrica. Programarile pot fi facute la numarul…