- Premierul PSD Marcel Ciolacu, liderul PNL Nicolae Ciuca, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu au ajuns la Cluj, unde participa la inaugurarea extinderii Terminalului Plecari al Aeroportului Internațional “Avram Iancu” Cluj.

- Premierul Marcel Ciolacu – președintele PSD – se va afla astazi la Cluj, intr-o vizita la obiective de infrastructura importante. El va participa la inaugurarea extinderii terminalului de plecari al Aeroportului Internațional „Avram Iancu”, impreuna cu ministrul Transporturilor, social-democratul…

- Șeful Guvernului Romaniei, Marcel Ciolacu, și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, se intalnesc, in ziua de 15 mai 2024, cu Sultan Ahmed bin Sulayem, președinte și director executiv al companiei DP World. DP World are sediul central in Dubai (Emiratele Arabe Unite). Intalnirea dintre președintele…

- Aceasta etapa a turneului in statele din Golf este condusa de Prim-ministrul Marcel Ciolacu și include și alte figuri guvernamentale romanești relevante, cum ar fi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și ministrul de Externe, Luminița Odobescu. The post EXTINDEREA COLABORARII Hidroelectrica și…

- Premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, se afla la Dubai, acolo unde negociaza un Parteneriat Public Privat prin intermediul caruia emiratezii sa investeasca in Portul Constanța din Romania. Investiția este una strategica, mai ales ca avem și anunțul comisarului european…

- ”A spus corect Marcel Ciolacu, pana la depunerea candidaturii si domnul Piedone e momentan, ca nu e depusa candidatura. Nici nu s-a deschis perioada in care se pot depune candidaturi”, a spus ministrul Transporturilor, intrebat despre o decizie in privinta retragerii lui Cirstoiu din cursa pentru Primaria…

- ”Autostrada Moldovei – A7, urca in mod clar spre Suceava”. Afirmația aparține președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a adaugat ca in ședința de guvern de joi va fi o hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru tronsonul de autostrada Suceava-Pașcani. ”Vreau…