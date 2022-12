Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum bine știm, Romania este o țara cu puternice radacini agrare. In aceasta perioada din an, așa cum sunt obiceiuri, tradițiile de iarna sun cele mai importante. Sunt importante, atat ca numar, cat și ca semnificație. Una din aceste tradiții, de secole, este creșterea porcului de Craciun. De cealalta…

- Foarte mulți timișoreni s-au plans ca actuala ediție a Targului de Craciun de la Timișoara este cea mai scumpa de cand se organizeaza acest eveniment. Faptul ca la targurile ocazionale, de Paști sau de Craciun de exemplu, prețurile practicate de comercianți sunt mai mari decat in mod normal are o justificarea…

- Imaginile au starnit revolta in randul internauților, care au trimis un val de critici și acuzații la adresa brandului. Oamenii au spus ca fotografiile sunt "dezgustatoare", deoarece costumația ursuleților era pentru adulți. Ulterior, casa de moda a fost nevoita sa-și retraga campania de Craciun, iar…

- Redacția SpyNews.ro iți propune un nou test de atenție. Acum este momentul potrivit sa iți masori nivelul IQ. Aceasta provocare te va face sa vezi cat de repede poți observa diferența din imagine. Totuși, daca nu iți dai seama de aceasta, poți verifica raspunsul in partea de jos a articolului. Trebuie…

- Oamenii aleg des fructele atunci cand incearca sa scape de kilogramele in plus, bazandu-se pe aportul pe vitamine cu care acestea vin. Insa, ce nu știu mulți oameni este ca cele mai consumate fructe sunt și cele care ingrasa. Iata care sunt acestea și de ce trebuie sa te ferești daca vrei sa slabești.

- 87% dintre romani au in plan sa faca si anul acesta cumparaturi de Black Friday. Peste 33% fac achizitii spontane, in functie de ofertele de moment. Cei mai multi turisti isi doresc oferte de Black Friday la munte si in destinatiile balneare.

- Maceșul este, pe la noi, un arbust comun. Spre banal. In afara de faptul ca se gasește și crește pe marginea multor drumuri, șanțuri, tarlale cu grau, porumb sau floarea soarelui, nici nu prea este bagat in seama. Intai ca, pentru a aduna fructele pe care le face, maceșele, te cam ințepi printre spinii…

- Captura de parfumuri pentru jandarmi, in parcarea unui complex comercial din Targoviște. Oamenii legii au depistat, vineri, un barbat care vindea parfumuri contrafacute trecatorilor doritori. In urma verificarilor efectuate asupra barbatului in varsta de 41 de ani au fost gasite mai multe parfumuri…