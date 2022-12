Porc salvat de jandarmii francezi din mâinile unor romi Jandarmii francezi le-au stricat sarbatorile de iarna unor romi care intenționau sa taie porcul pentru Craciun . Jandarmii au condus porcul la secția de poliție, iar romii au ramas cu ochii in soare, cu doar cateva zile inainte de sarbatori. Intervenția jandarmilor a avut loc la timp, chiar inainte ca porcul sa fie sacrificat conform obiceiurilor din Romania, insa obiceiuri ce nu sunt acceptate și in alte țari. Cei care sunt prinși incalcand legea risca amenzi usturatoare. Imaginile s-au viralizat pe rețelele de socializare. In video se observa cum jandarmii francezi insoțesc un porc care urma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

