Porc de Crăciun cu voucher de 200 de euro de la ANSVSA Romanii ar putea beneficia de porc de Craciun in baza unui voucher emis de ANSVSA, care sa sprijine si sectorul de creștere a suinelor din Romania. Noua inițiativa legislativa ar putea sa soluționeze problema micilor crescatori care sunt nevoiți sa renunțe la creșterea porcului din cauza restricțiilor impuse pentru lichidarea focarelor de pesta porcina africana.

- O noua inițiativa legislativa ar putea sa soluționeze problema micilor crescatori care sunt nevoiți sa renunțe la creșterea porcului din cauza resctricțiilor impuse pentru lichidarea focarelor de pesta porcina africana.

- Deputatul Emil Dumitru, inițiatorul ineditului act normativ, a declarat pentru agrointel : „Am discuții cu colegii pentru a face un proiect de lege separat ca sa vina cumva sprijin la Legea porcului. Vreau sa facem in felul urmator: in raza de 10 km unde avem ferme comerciale și unde avem crescatori…

