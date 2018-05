Stiri pe aceeasi tema

- In aceeasi zi in care un numar semnificativ de angajati din Sanatate au iesit in curtile spitalelor din Bucuresti si din tara, timp de doua ore, cat au fost in greva de avertisment, pentru a-si arata nemultumirea fata de plafonarea sporurilor, Sorina Pintea da, practic, si testul motiunii, in Parlament.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca se va intalni, pe 8 mai, cu reprezentantii federatiei sindicale din sanatate pentru a gasi solutii la problemele pe care acestia le ridica. "Am hotarat ca marti, 8 mai, la ora 10,00, sa avem impreuna cu ministrul Muncii, ministrul Sanatatii, ministrul de Finante…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, ii solicita ministrului sanatații, Sorina Pintea, sa clarifice modul in care vor fi acordate sumele compensatorii pentru personalul medical cu venituri diminuate. Ioan Balan a atras atenția ca a avertizat, inca din toamna anului trecut, ca salariile nete ale salariaților…

- Liberalii au depus luni, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea simpla intitulata "PNL solicita lui Liviu Dragnea demiterea ministrului Sanatatii! De mana cu ministrul Muncii", in care acestia ii reproseaza ministrului Sorina Pintea ca a provocat haos in salarizare.

- Partidul National Liberal (PNL) va depune saptamana viitoare motiunea impotriva ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat duminica, la Botosani, presedintele PNL, Ludovic Orban. Potrivit acestuia, motiunea, care va fi inregistrata la Camera Deputatilor, va face referire la "starea…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador considera ca aplicarea noilor prevederi legale cu privire la salarizarea personalului din fonduri publice ii discrimineaza pe angajații Spitalului de Psihiatrie Cronici din Siret. Intr-o interpelare adresata ministrului Sanatații, Sorina Pintea, Angelica ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a explicat la videoconferinta organizata astazi de Ministerul Sanatatii au participat managerii unitatilor sanitare, reprezentantii directiilor de sanatate publica si cei ai autoritatilor locale modalitatea de aplicare a Legii salarizarii unice si a Regulamentului…

- Deputatul PSD de Alba Ioan Dirzu s-a adresat ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, solicitand masuri pentru stoparea consumului excesiv de antibiotice de catre romani. A exemplificat prin concluziile unui studiu, ce releva ca unul din șase romani a consumat in ultimul an antibiotice fara rețeta. “Aproximativ…