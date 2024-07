Stiri pe aceeasi tema

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Decizia lui Donald Trump de a-l alege pe JD Vance in funcția de vicepreședinție a reaprins temerile in Europa ca in SUA va urma o politica externa de tipul „America pe primul loc”, care ar putea culmina cu decizia SUA de a-i cere Ucrainei sa accepte pacea cu Rusia,…

- Vorba aceea, ”Niciodata sa nu spui niciodata” i se potrivește mai bine decat oricui senatorului republican de Ohio J.D. Vance. La opt ani dupa ce se intreba daca fostul președinte Donald Trump ar putea fi „Hitlerul Americii”, senatorul a devenit partenerul de candidatura al lui Trump pentru inca un…

- Senatorul de Ohio, J.D. Vance, ales luni drept "numarul doi" al candidatului Partidului Republican pentru scrutinul prezidential din noiembrie, Donald Trump, s-a declarat coplesit si i-a indemnat pe participantii la conventia republicana sa mearga "inainte spre victorie!", relateaza EFE. "Pur si simplu…

- Partidul Republican l-a nominalizat oficial luni pe Donald Trump drept candidatul sau la presedintie pentru scrutinul prezidential din 5 noiembrie. Anuntul a fost facut in cadrul conventiei nationale a Partidului Republican, care se desfasoara intre 15-18 iulie in Milwaukee, statul Wisconsin. {{758054}}Separat,…

- Donald Trump a anuntat luni ca-l alege pe senatorul de Ohio, J.D. Vance, pentru a-i fi vicepresedinte in cazul in care va castiga alegerile prezidentiale din noiembrie. Candva un critic de-ai lui Trump, devenit aparator fervent, J.D. Vance este o nominalizare care confirma cariera atipica a acestei…

- Alegeri SUA Elon Musk a donat unui grup politic care lucreaza pentru alegerea candidatului rival la presedintie, Donald Trump, potrivit surselor Bloomberg . Bloomberg nu a indicat suma donata de Musk, dar spune ca a fost „o suma considerabila” acordata grupului numit America PAC. Bloomberg precizeaza…

- Un descendent miliardar octogenar al uneia dintre cele mai bogate familii din America a devenit o figura majora care susține campania electorala din 2024 a lui Donald Trump. Cu o donație de 50 de milioane de dolari (39,5 milioane de lire sterline) facuta pe 31 mai, Timothy Mellon, in varsta de 81…