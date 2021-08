Stiri pe aceeasi tema

- Durata medie a vieții in Republica Moldova in anul 2020 a constituit 69,8 ani, in descreștere cu 1,1 ani in comparație cu anul precedent (dupa creștere continua din anul 2014) și cu 10,4 ani mai puțin fața de nivelul mediu al speranței de viața la naștere in cele 27 de țari ale UE in anul 2019 (81,3…

- Conform datelor Biroului Național de Statistica (BNS), salariul mediu in Republica Moldova constituie 8.468 de lei. Venitul lunar este in creștere cu 10,9 la suta comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, dar in scadere cu 4,4 procente fața de ultimele trei luni ale anului precedent, transmite…

- Numarul copiilor nascuti in anul 2020 a constituit 30,7 mii, fiind in descrestere cu 5,2% fata de anul precedent. Rata natalitatii inregistrata in anul 2020 a constituit 11,7 nascuti la 1000 de locuitori, fiind cea mai joasa din ultimii cinci ani. Din numarul total al copiilor nascuti, 52,4% au fost…

- La 1 ianuarie 2021, numarul copiilor in Republica Moldova a constituit 559,7 mii sau aproape fiecare a cincea persoana era in virsta de pina la 18 ani. Ponderea copiilor de 0-17 ani in numarul total al populației cu reședința obișnuita la inceputul anului 2021 a constituit 21,6%. Datele au fost prezentate…

- Numarul copiilor nascuți in Romania in 2020 a fost cel mai mic inregistrat din 1930 pana in prezent, informeaza, luni, Institutul Național de Statistica. Numarul copiilor cu varste cuprinse intre 0 și 18 ani era la 1 ianuarie 2021 de 3.895.000, cu 37.900 mai mic decat cel inregistrat la inceputul lui…

- Accidentele rutiere au scazut la nivelul intregii țari, anul trecut. Astfel, in cursul anului 2020, la nivel national s-au inregistrat 22.836 de accidente de circulatie rutiera cu victime, in urma carora s-a inregistrat un numar de 29.571 de persoane accidentate, potrivit Institutului National de Statistica…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a fost, in primul trimestru al acestui an, cu 1,9% mai mica decat in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica in functiune,…

- CHIȘINAU, 20 mai - Sputnik. Apeducte de alimentare cu apa potabila urmeaza a fi construite sub raul Prut. Un Acord privind reglementarea construirii unor apeducte a fost semnat astazi, 20 mai, la Chișinau de ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionița și secretarul de stat la Ministerul…