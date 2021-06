Numarul elevilor si studentilor din sistemul national de educatie din Romania a scazut in anul scolar/universitar 2020-2021. Numarul elevilor a scazut cu 31.600 in anul școlar 2020-2021, comparativ cu intervalul anterior, pana la aproape 3,5 milioane. Rata medie dintre populatia scolara si numarul cadrelor didactice a fost 15 elevi si studenti la un cadru didactic, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).In perioada analizata, aproape jumatate din populatia scolara s-a regasit in invatamantul primar si gimnazial (45,5%), iar circa o treime in invatamantul liceal…