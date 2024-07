Creditele luate de populație de la bancile comerciale, in iunie 2024, au crescut cu 1,8 la suta, fața de mai, ajungand la valoarea de 400,69 miliarde lei, arata datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Creditele in lei au avut o pondere de 69,1 la suta in volumul total al creditului neguvernamental, in creștere cu 2,3 […] The post Populația s-a indatorat la banci, in iunie, crescand valoarea creditelor la peste 400 miliarde lei appeared first on Puterea.ro .