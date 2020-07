Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea mai puțin de 8 milioane de locuitori pana la finalul secolului, potrivit unui studiu realizat in SUA. Populația din aproape fiecare țara va fi in scadere, mai spun cercetatorii, citați de BBC.

- Populatia lumii ar putea ajunge la un varf de aproximativ 9,7 miliarde de oameni in 2064, dupa care va scadea pana la 8,8 miliarde in 2100, potrivit unui studiu publicat in The Lancet. Fiecare țara va avea fluctuații de populație. Potrivit prognozei, Romania va fi puternic afectata de fenomenul depopularii:…

