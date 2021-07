Stiri pe aceeasi tema

- Peste 25 la suta din populatia in varsta de peste 16 ani din Romania este imunizata cu cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19, in timp ce 19 la suta din populatie are schema completa de imunizare, potrivit datelor transmise, joi, de Institutului Național de Statistica. De la inceputul campaniei…

- In continuare, nu avem niciun județ in scenariile roșu sau galben. Media naționala raportata la populația Romaniei, conform datelor oferite de Institutul Național de Statistica (INS), a ajuns, astazi, la 0,96, in scadere. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori…

- CNCAV a anunțat, marți, situația vaccinarii anti-Covid pe județe, pe baza informațiilor Institutului Național de Statistica. Cel mai mare numar de persoane vaccinate cu cel puțin o doza se inregistreaza in București - 31,2% din populația eligibila a Capitalei este imunizata cu cel puțin o doza de ser…

- CNCAV a prezentat situatia vaccinarii in Romania, pe grupe de varsta, valabila in 30 aprilie, ora 10.00.Astfel, potrivit ROvaccinare, 20,33% din populatia eligibila (16+) este vaccinata cu cel putin o doza (3.272.322 persoane), 11,93% din populatia eligibila (16+) este vaccinata cu schema completa (1.920.853…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a publicat cateva date care prezinta situația vaccinarii in Romania la acest moment. CNCAV precieaza ca pana vineri, 30 aprilie, ora 10.00, aproape 12% din populatia eligibila pentru vaccinare din Romania,…

- Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a dat publicitații, vineri, situația vaccinarii in Romania pe grupe de varsta pana la data de 30 aprilie, ora 10.00. Pana vineri, ora 10.00, 3.272.322 de persoane, reprezentand 20,33 % din populația eligibila (16+)…

- Populatia Romaniei, dupa domiciliu, era de 22,089 milioane de persoane, la 1 ianuarie 2021, in scadere cu 0,5% fata de luna similara a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica. INS mentioneaza ca procesul de imbatranire demografica a populației Romaniei s-a accentuat comparativ…