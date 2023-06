Stiri pe aceeasi tema

- Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ in luna aprilie a acestui an, la minus 8.902 de persoane, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). In aprilie 2023 s-a inregistrat nasterea a 10.708 copii, cu 1.629 mai putini decat in luna martie 2023. Numarul…

- Institutul Național de Statistica a dat publicitații o parte din rezultatele finale ale recensamantului populației și locuințelor. 19.873 de locuitori era populația rezidenta la Gherla, la data de 1 decembrie 2021, potrivit datelor finale ale Recensamantului Populației și Locuințelor. La recensamantul…

- Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ in luna februarie a acestui an, la minus 8.872 de persoane, numarul celor decedati fiind de 1,8 ori mai mare decat cel al nascutilor-vii, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).In februarie 2023, s-a inregistrat…