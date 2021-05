Stiri pe aceeasi tema

- „Pe mine pe intereseaza foarte tare aspectul vaccinarii in mediu rural si in comunitatile mici si mijlocii. Acolo lumea poate fi mai usor manipulata, pentru ca oamenii nu au acces decat la o parte din canalele media, spre deosebire de zonele urbane unde oamenii pot disemina informatiile pe care le primesc.De…

- Rata de vaccinare la nivel național a ajuns la 20,33%, a anunțat marți coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița. „La nivel național avem in momentul de fața un procent de acoperire vaccinala cu cel puțin o doza de 20,33% din populația eligibila. De asemenea, avem 11,93% persoane…

- Conform datelor Eurostat, dintre cele 1216 de regiuni din sistemul de referința NUTS (Nomenclature of territorial units for statistics) al UE, 802 vor avea populații mai mici in 2050 fața de 2019, iar alte 414 vor avea o populație mai mare in 2050 fața de 2019.

- Germania si Italia au fost in anul 2020 principalii parteneri comerciali ai Romaniei, atat in ceea ce priveste exporturile cat si importurile de bunuri, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In 2020, Germania, prima economie europeana, a fost destinatia spre care s-au indreptat…

- Diferența între resursele financiare necesare și cele disponibile la un moment dat într-o familie pentru a menține standardul de viața al acesteia în cazul producerii unui eveniment neprevazut, precum un deces, un accident, o îmbolnavire etc. este în creștere, arata un…

- Bulgaria (6,5 euro/h), Romania (8,1 euro) si Ungaria (9,9 euro) sunt tarile cu cele mai mici costuri cu forta de munca la nivelul Uniunii Europene, in conditiile in care media raportata la nivelul statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro pe ora, in crestere cu 3% fata de 2019, arata Eurostat.

- Conform Mediafax, noutatea este, insa, ca pentru prima data dupa anul 2012, de cand finantarea invatamantului preuniversitar se face pe baza costului standard per elev, in acest an vor fi cresteri de 16%, de 26% si de 36%, desi pana acum cresterile costului standard per elev destinat cheltuielilor materiale…

- Au fost depistate in ultimele 24 de ore 3.923 de cazuri de coronavirus la nivel național, dupa efectuarea a 36.847 de teste. In Timiș sunt 412 cazuri noi, cele mai multe la nivel național dupa București. 81 de decese sunt raportate la nivel național de miercuri pana joi.