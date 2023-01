Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat o scadere a populatiei cu 4 milioane de persoane in ultimii 30 de ani, iar in 2021 nivelul acesteia era similar cu cel din 1966, a afirmat vineri presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei.

- Consilierul de stat Madalina Turza a anuntat, vineri, ca, pana acum, in Romania au fost alocate 565 de milioane euro pentru gestionarea crizei umanitare a refugiatilor ucraineni, iar 200 de milioane euro au venit de la parteneri internationali. „Tot acest efort umanitar si de coordonare si raspuns are…

- Populația Romaniei numara la aceasta data circa 19 milioane de locuitori, cu 1,1 milioane mai puțini fața de acum 10 ani, arata datele provizorii ale recensamantului realizat in 2022. Numarul tinerilor este in scadere, fiind inregistrați 55 de tineri la 100 de varstnici. Suntem aproximativ 19 milioane…

- Romania a importat in primele noua luni ale anului o cantitate de gaz cu 19,2% mai mica decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica. Productia interna de gaze a fost si ea in scadere cu 4,3%. Din totalul resurselor de gaze, de 6,8 milioane…