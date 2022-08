Stiri pe aceeasi tema

- Populatia mondiala continua sa creasca, insa ritmul incetineste, conform unui raport al ONU, publicat luni pentru a marca Ziua Mondiala a Populatiei, potrivit DPA. „In 2020, rata de crestere a populatiei globale a scazut sub 1% pe an pentru prima data dupa 1950”, se arata in raport. In ciuda diferentelor…

