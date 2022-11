Populația planetei a depășit astăzi opt miliarde de oameni Populația pe Pamant a depașit opt miliarde de oameni la ora 10.01, potrivit www.worldometers.info. In urma cu 11 ani, in 2011, existau „doar” șapte miliarde de locuitori. Calculul intocmit de matematicieni, sociologi, demografi și statisticieni a luat in considerare diverși factori și reflecta preocuparea constanta de a prezice viitorul omenirii care se confrunta cu o […] Articolul Populația planetei a depașit astazi opt miliarde de oameni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

