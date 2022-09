Stiri pe aceeasi tema

- Cartel Alfa a transmis, vineri, o scrisoare deschisa premierului, pe tema crizei energetice. Sindicalistii invoca ”lipsa de coerenta decizionala a Guvernului in ceea ce priveste politica energetica nationala, inclusiv simpla recunoastere a faptului ca Romania, economia si cetatenii sai sunt confruntati…

- Fostul adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavcaliuc, a venit cu un mesaj pentru actuala guvernare. Liderul PACE, susține ca conducerea „se teme de proteste, au o frica pana in maduva oaselor de propriul popor”. „Astazi, ați trimis Fulger in Gagauzia, caci ei sunt mai activi in proteste.…

- Sindicatul Politistilor Europeni (EUROPOL) impreuna cu sindicatul Politistilor de Penitenciare va protesta, incepand de miercuri, in fata Ministerului Muncii pentru sustinerea aplicarii Legii nr. 153/2017, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Criza economica incepe sa fie resimțita și in sectorul bugetar, acolo unde scumpirile in lanț iși pun amprenta pe buzunarele angajaților. Nemulțumirile se leaga de neaplicarea legii care prevede majorari salariale, iar unele sectoare au cerințe specifice legate de legile de funcționare. Sindicaliștii…

- Astazi, in fața Prefecturii Buzau, intre orele 10:00 – 12:00, se va desfașura protestul sindicaliștilor din Poliție. Pichetarea Casei Albe face parte din calendarul manifestarilor stabilite la nivel național. Polițiștii solicita respectarea legilor in vigoare privind salarizarea, fapt care ar conduce…

- Sindicalistii din Politie si din penitenciare picheteaza, marti, sediul Ministerului Finantelor, printre revendicari aflandu-se aplicarea Legii-cadru a salarizarii, acordarea unor sporuri prevazute de lege, actualizarea si recalcularea pensiilor militare de stat. Potrivit Federatiei Sindicatelor Nationale…

- Piloții companiei aeriene Lufthansa amenința cu perturbari ale traficului aerian in cea mai aglomerata perioada a anului. Mii de zboruri au fost anulate anul acesta, din cauza lipsei de personal și a inflației galopante. Piloții au votat in proporție de 97% pentru organizarea unei greve fara precedent,…

- Sindicalistii din cadrul Administratiei Nationale “Apele Romane” anunta esecul negocierilor pentru incheierea Contractului colectiv de munca pentru perioada 2022 – 2024, motiv pentru care este iminenta declansarea conflictului de munca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…