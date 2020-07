Populaţia lumii va ajunge la 9,7 miliarde, apoi va scădea până la sfârşitul secolului - studiu Se estimeaza ca populatia lumii va atinge aproximativ 9,7 miliarde în 2064, înainte de a începe sa scada si sa ajunga la 8,8 miliarde de oameni în 2100, arata un studiu publicat în The Lancet, potrivit Mediafax.

O populatie globala de 8,8 miliarde în 2100 este cu aproximativ doua miliarde mai mica decât estimarile anterioare si contrasteaza cu proiectiile constante ale ONU de crestere globala continua.

Oamenii de stiinta care au realizat cel mai recent studiu îsi bazeaza cifrele pe factori precum îmbunatatirea accesului la contraceptia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

