Planeta noastra a atins, potrivit estimarilor, cifra de opt miliarde de locuitori, cei mai mulți traind in Asia, transmite Euronews. Recent, Organizația Națiunilor Unite susținea, ca marți, 15 noiembrie, populația lumii va marca aceasta ”piatra de hotar in dezvoltarea umana”, adica ajunge la 8 miliarde de locuitori. Cea mai mare parte a oamenilor traiesc in Asia, in Europa, circa 10% din populația lumii și in Africa, 17%. In timp ce a fost nevoie de 12 ani pentru ca populația globala sa creasca de la 7 la 8 miliarde, va fi nevoie de aproximativ 15 ani – pana in 2037 – pentru ca aceasta sa ajunga…